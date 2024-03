Ruba un’auto, ma resta imbottigliato nel traffico: ladro 46enne arrestato a Napoli L’uomo è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato nella zona della Stazione Centrale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il traffico automobilistico, a Napoli, può creare disagi non soltanto ai cittadini che si spostano per andare a lavoro o per fare commissioni, ma anche, e per fortuna in questo caso, anche ai malviventi: un ladro di auto, un uomo di 46 anni, è infatti stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato una vettura ed essere rimasto imbottigliato nel traffico.

La Sala Operativa ha ricevuto la telefonata di un uomo, che ha riferito di aver appena subito il furto della sua auto in via Alberto Marghieri e che, in quel momento, a bordo di un'altra vettura, stava inseguendo il malvivente. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Decumani si sono messi subito alla ricerca del veicolo rubato e lo hanno intercettato in corso Garibaldi: alla vista degli agenti, il malvivente ha effettuato una manovra repentina e, nella speranza di guadagnarsi la fuga, ha imboccato i vicoli adiacenti la strada principale: è stato qui, precisamente in via Nicola Mignogna, il ladro è stato bloccato dal traffico.

Sentendosi braccato, il malvivente ha abbandonato il veicolo e ha cercato di proseguire la sua fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti: l'uomo, un 46enne con precedenti di polizia, è stato pertanto arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.