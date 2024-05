video suggerito

Ruba un’auto e una bici elettrica: fermato sulla Statale Sorrentina, tenta la fuga a piedi Aveva rubato un’auto prima e una bici elettrica subito dopo, ma è stato fermato dai carabinieri e, dopo una breve resistenza, arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha rubato un'automobile, poi una bicicletta elettrica: ma è stato fermato lungo la Statale Sorrentina e qui ha provato a fuggire a piedi, solo per essere poi catturato comunque e arrestato. Si è conclusa così con le manette dei carabinieri la vicenda che vede coinvolto un 29enne originario di Torre del Greco, e già noto alle forze dell'ordine, e ora chiamato a rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'automobile e la bicicletta elettrica, entrambe rubate poco prima ed attualmente sotto sequestro, verranno invece restituite ai legittimi proprietari dopo le formalità di rito da parte dei carabinieri.

La vicenda è avvenuta lungo la Statale 145 Sorrentina, quando il 29enne è stato bloccato mentre tentava di lasciare la costiera sorrentina a bordo di una Fiat Stilo appena rubata, dal cui cofano sporgeva in maniera anche abbastanza evidente, il telaio di una bici elettrica. Individuato dalle pattuglie dei carabinieri di Vico Equense, il 29enne di Torre del Greco ha provato a fuggire a piedi, abbandonando tutto sulla carreggiata. Ma è stato raggiunto e bloccato dai militari dell'Arma, e dopo un tentativo di resistenza alla fine è stato arrestato. Nel cofano della vettura, rubata poco prima, è stata ritrovata anche la bicicletta elettrica rubata in strada a Sant'Agnello sempre poco prima: proprio il telaio che sporgeva dall'interno aveva fatto scattare "l'allarme" e quindi il blocco da parte delle forze dell'ordine. L'uomo, che dai controlli è risultato anche già noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.