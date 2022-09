Ruba un mezzo di trasporto invalidi ad un anziano: carabinieri lo ritrovano dopo 5 giorni Ritrovato dopo 5 giorni un mezzo adibito a trasporto disabili: era stato rubato durante la festa patronale a Meta di Sorrento. Restituito dai carabinieri alla coppia di anziani a cui era stato sottratto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un mezzo per il trasporto disabili rubato durante la festa patronale di Meta di Sorrento è stato ritrovato dai carabinieri dopo cinque giorni nel cortile dell'abitazione di un 50enne di Torre del Greco, nel Napoletano, che ora deve rispondere di ricettazione, in attesa di ricostruire la dinamica del furto e come sia arrivato lì il mezzo rubato. Il veicolo veniva utilizzato da una signora di 73 anni per spostarsi assieme al marito, rimasto invalido dopo l'amputazione di una gamba.

Tutto è accaduto la sera del 13 settembre, quando la donna si è presentata alla stazione di Piano di Sorrento per denunciare ai carabinieri che il mezzo adibito al trasporto del marito disabile le era stato rubato da ignoti. I carabinieri hanno così rapidamente avviato le indagini: il mezzo era stato rubato al corso Italia di Meta di Sorrento durante la locale festa patronale, e così è iniziato il lavoro di "setaccio" delle immagini di videosorveglianza di tutta la zona, e alla fine sono riuscite a trovare una possibile zona di Torre del Greco dove andare ad indagare. Giunti sul posto, nella zona periferica della città, i carabinieri hanno controllato tutta l'area fino a ritrovare la vettura: si trovava nel mezzo di un cortile di una abitazione privata di proprietà di un 50enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. L'uomo è stato così denunciato a piede libero con l'accusa di ricettazione, mentre il mezzo è stato restituito alla coppia di coniugi, visibilmente commossa per aver recuperato il mezzo rubato. Indagini in corso per risalire agli autori e alle modalità del furto .