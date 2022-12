Ruba un cellulare sulla Circumvesuviana, passeggeri lo fanno arrestare I poliziotti hanno arrestato un 33enne napoletano, responsabile di furto con strappo: aveva scippato il cellulare a una passeggera sulla Circumvesuviana.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Aveva appena strappato il cellulare dalle mani di una passeggera sulla Circumvesuviana, ma prima che riuscisse a dileguarsi con la refurtiva gli altri presenti, che lo avevano visto al momento dello scippo, lo hanno indicato a una pattuglia della Polizia; ne è nato un inseguimento, al termine del quale l'uomo è stato bloccato e arrestato. É successo nel pomeriggio di ieri, 19 dicembre, in via Brecce Sant'Erasmo, nei pressi della stazione di Gianturco; in manette A. A., 33enne napoletano con precedenti di polizia, che ora dovrà rispondere di furto con strappo.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, impegnati in un servizio di routine di controllo del territorio, erano in pattugliamento quando hanno notato un uomo che, al loro arrivo, ha subito cercato di darsi alla fuga mentre altri presenti in strada attiravano la loro attenzione e lo indicavano come responsabile del furto di un telefonino. I poliziotti si sono lanciati quindi all'inseguimento, che si è protratto per alcune decine di metri, fino in via Galvani, dove il 33enne è stato finalmente raggiunto e bloccato.

Nel frattempo, mentre era in corso l'identificazione, una donna ha raggiunto gli agenti e ha raccontato quello che era accaduto una manciata di minuti prima: era in viaggio treno della Circumvesuviana e quell'uomo le aveva strappato il telefono dalle mani ed era scappato di corsa, uscendo dal convoglio e continuando a fuggire per strada. Controllato, il 33enne è stato trovato in possesso del cellulare, che è stato recuperato e restituito alla proprietaria dopo le formalità del caso.