Ruba in un’auto, ma il proprietario è un poliziotto e sta mangiando nella pizzeria di fronte: arrestato Un uomo di 24 anni è stato arrestato nella zona di Porta Nolana, nel cuore di Napoli: il giovane, una volta scoperto, ha aggredito il poliziotto.

A cura di Valerio Papadia

Ha visto un'auto parcheggiata in strada, incustodita, senza nessuno intorno e ha pensato di approfittarne, di rubare alcuni capi d'abbigliamento contenuti all'interno: non sapeva, però, che quell'auto apparteneva a un poliziotto, libero dal servizio, che in quel momento stava cenando alla pizzeria di fronte e che ha assistito a tutta la scena; così, un 24enne è stato arrestato nel cuore di Napoli.

La vicenda risale alla serata di ieri, domenica 14 maggio: in via Pica, a due passi da Porta Nolana, l'agente – che lavora all'Ufficio Scorte della Questura di Napoli – stava cenando in una pizzeria del posto quando dalla finestra ha notato uno sconosciuto introdursi nella sua vettura, parcheggiata in strada, e rubare alcuni capi di abbigliamento, per poi passarli a un complice, che si dava contestualmente alla fuga.

Il ladro ha aggredito l'agente: arrestato

Il poliziotto si è precipitato all'esterno e si è parato davanti al ladro, qualificandosi: a quel punto, però, il malvivente lo ha aggredito, dando vita a una colluttazione. Con non poca difficoltà, l'agente è riuscito a bloccare il ladro: si tratta di un 24enne algerino – N.Z. le sue iniziali – con precedenti penali, che è stato arrestato per rapina e lesioni personali.