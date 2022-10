Ruba in chiese, bar e supermercati: 13 colpi in 2 mesi in tutta la Penisola Sorrentina, arrestato Il responsabile è un 28enne di Castellammare di Stabia: i colpi sono stati messi a segno, in tutta la Penisola Sorrentina, tra febbraio e marzo del 2022.

A cura di Valerio Papadia

Per due mesi, tra il febbraio e il marzo del 2022, è stato il terrore di esercizi commerciali, persino di chiese, in tutta la Penisola Sorrentina: un uomo di 28 anni – residente a Castellammare di Stabia – è stato arrestato dai carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, per furto aggravato. Le indagini dei militari dell'Arma e dei magistrati hanno rivelato che, in quel lasso di tempo, il 28enne si è reso responsabile di 13 furti, nonché di due tentati furti: 15mila euro il bottino che il 28enne avrebbe accumulato con la sua attività criminale.

Bar, ristoranti e supermercati, perfino una chiesa nel mirino del ladro

Tra i mesi di marzo e febbraio di quest'anno, il 28enne ha colpito in tutta la Penisola Sorrentina: 13, come detto, i furti commessi tra Vico Equense, Meta e Piano di Sorrento e la "sua" Castellammare di Stabia. Nel mirino del 28enne soprattutto bar, ristoranti e supermercati, dai quali ha portato via contanti, utensili, svariati alimenti. Al 28enne viene contestato anche il furto di 2 scooter tra Vico e Meta, ma soprattutto quello delle offerte custodite in una gettoniera in una chiesa di Castellammare. L'uomo, in due occasioni, avrebbe tentato anche di mettere a segno furti ai danni di un pub e di un'armeria.

Le indagini si sono avvalse delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso ai carabinieri di identificare il 28enne come responsabile dei furti: il provvedimento nei suoi confronti gli è stato notificato nel carcere napoletano di Poggioreale, dove il giovane si trova attualmente detenuto per altri reati.