Ruba i fari di una Smart davanti alla figlia piccola che lo aspetta in auto Una telecamera di sorveglianza ha ripreso il furto dei fari di una Smart a Pollena Trocchia (Napoli); il ladro ha agito mentre una bimba lo aspettava in macchina.

A cura di Nico Falco

Un frame del video ripreso dalla telecamera di sicurezza

L'uomo scende dall'automobile, si avvicina ad una vettura parcheggiata e, con un movimento netto, stacca il fanale posteriore della Smart. Tutto davanti agli occhi di una bambina, presumibilmente la figlia, che lo aspetta nell'abitacolo: la testolina è chiaramente visibile dietro il finestrino. La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza ed è accaduta a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nella serata di ieri, 29 luglio.

Nel video della sorveglianza si vede che il faro sinistro è stato già asportato. È sera, ma ci sono diverse persone ancora in giro: proprio in quei momenti passano uno scooter e un'altra automobile. Questo, però, non ferma l'uomo: lascia la sua vettura in seconda fila, con le quattro frecce in funzione, e si dedica allo smontaggio. In macchina, oltre alla bimba, c'è anche un'altra persona seduta sul sedile passeggero: per un attimo si vede il braccio.

Questione di pochi secondi. L'uomo afferra il faro destro e gli basta un colpo secco per staccarlo, quando si sposta si vedono i cavi di collegamento penzolanti; lo infila nell'abitacolo, accanto alla bambina, e poi torna al posto di guida e riparte, lasciandosi alle spalle un danno di diverse centinaia di euro. Come se fosse la cosa più normale del mondo.