Ruba gasolio nel parcheggio, fermato nell'Avellinese: nel cofano ne aveva 350 litri Un 48enne napoletano è stato arrestato per furto aggravato a Flumeri (Avellino): i carabinieri lo hanno sorpreso mentre svuotava i serbatoi di alcuni camion.

A cura di Nico Falco

Aveva preso di mira un'area parcheggio in provincia di Avellino e, approfittando del buio, tubo di gomma alla mano aveva cominciato a svuotare i serbatoi dei mezzi pesanti e a riempire le taniche, una dopo l'altra. Quando sono arrivati i carabinieri aveva già il cofano pieno di gasolio: ne aveva rubati 350 litri. L'uomo, un 48enne del Napoletano, è stato arrestato in flagranza di reato; dopo le formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari, dovrà rispondere di furto aggravato.

L'intervento nella serata di sabato a Flumeri, piccolo comune della provincia di Avellino, durante i controlli intensificati dal Comando Provinciale dell'Arma per il contrasto ai reati predatori che prevedono una serie di servizi mirati nell'intera provincia, in linea con le direttive del prefetto Paola Spena. I carabinieri della stazione locale erano in pattugliamento per il controllo del territorio, arrivati nei pressi dell'area di parcheggio per mezzi pesanti, si sono accorti di uno strano movimento: c'era qualcuno che armeggiava sui veicoli. Si sono quindi avvicinati e hanno beccato il 48enne, ancora con le taniche in mano.

L'uomo ha tentato di scappare ma è stato bloccato nel giro di pochi metri. Nel corso dell'ispezione i militari hanno individuato l'automobile con cui il 48enne era arrivato sul posto, risultata una vettura presa a noleggio qualche ora prima, nella mattinata di sabato. Nel cofano del veicolo c'erano altre taniche, già piene, con 350 litri di gasolio; la refurtiva è stata sottoposta a sequestro, insieme a vari attrezzi da scasso trovati nelle disponibilità dell'uomo.