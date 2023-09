Ruba e clona carte di credito per comprare vestiti di lusso online: 22enne arrestato nel Casertano Nella casa del giovane, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto numerose carte di credito, bancomat e Postepay intestate a terzi.

A cura di Valerio Papadia

Acquisti online con carte di credito rubate o clonate: un 22enne di Sant'Arpino, nella provincia di Caserta, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e ricettazione. Le indagini sono state effettuate dai finanzieri del Gruppo di Giugliano e sono scattate dopo la denuncia di una donna, che riferiva alle Fiamme Gialle che la sua carta bancomat era stata utilizzata per acquisti di indumenti e calzature di marchi prestigiosi e di lusso da lei mai effettuati.

Avviate le indagini, i finanzieri hanno scoperto che il formale destinatario della merce era inesistente e che l'utenza telefonica indicata nei dati di consegna era intestata a un cittadino extracomunitario non residente in Campania. Dal momento che la merce non risultava ancora consegnata, i militari delle Fiamme Gialle hanno avviato pedinamenti e appostamenti, individuando così il reale destinatario dell'ordine (vestiti e scarpe per un totale di 600 euro): si tratta, appunto, di un 22enne di Sant'Arpino.

Nell'abitazione del giovane, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato numerose carte di credito, bancomat e Postepay intestate a terzi, sintomo che le frodi perpetrate dal 22enne erano un'abitudine consolidata. Il truffatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.