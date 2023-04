Ruba 600 litri di gasolio dai camion dei rifiuti: arrestato operaio Asia a Benevento Arrestato un operaio dell’Asia di Benevento: avrebbe rubato 600 litri di gasolio ma anche 80 chili di cavi elettrici, batterie, lampadari e rubinetteria varia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Avrebbe rubato oltre 600 litri di gasolio dai serbatoi dei mezzi dell'Asia di Benevento, la società che si occupa di igiene ambientale nel capoluogo sannita. E non solo: anche cavi elettrici, batterie e perfino pezzi di lampadari e bigiotteria. Tutti sottratti, secondo gli inquirenti, dall'interno dell'ecocentro comunale gestito dalla società sannita, presso la quale lavora come operaio. L'uomo è stato raggiunto questa mattina dai carabinieri ed è stato dichiarato in arresto, con l'accusa di furto continuato aggravato.

I militari dell'Arma da tempo stavano investigando sui continui ammanchi di gasolio: l'uomo, un operaio di 61 anni di Cervinara, in provincia di Avellino, è stato fermato mentre era ancora a bordo della sua automobile tornando a casa, al termine del turno di lavoro. A bordo, i carabinieri hanno trovato due taniche con 60 litri di gasolio che l'uomo avrebbe asportato poco prima dal serbatoio di un mezzo dell'Asia, un decespugliatore, vario materiale elettrico ed una batteria.

A quel punto, sono scattate le perquisizioni domiciliari nell'abitazione dove vive l'uomo: qui i carabinieri hanno trovato 26 taniche con circa 600 litri di gasolio, 80 chili di cavi elettrici, varie batterie, pezzi di lampadari e rubinetteria varia, il tutto asportato dall'ecocentro nel quale lavora come operaio. Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato ed affidato in custodia giudiziaria all'Asia stessa. L'uomo intanto è stato dichiarato in arresto per furto continuato aggravato ed è stato posto in regime di arresti domiciliari, in attesa che si pronunci l'autorità giudiziaria competente.