Ruba 12 volte in una scuola, presi anche i pastelli dei bimbi: il bottino venduto per comprare droga È accaduto ad Afragola, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 40 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

L'istituto scolastico Europa Unita di Afragola

Sarebbero 12 i furti commessi all'interno di una scuola di Afragola, nella provincia di Napoli, dal 40enne che nella mattinata odierna, venerdì 17 gennaio, è stato identificato e denunciato dai carabinieri della locale stazione. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il 40enne – originario del posto e già noto alle forze dell'ordine – tra il dicembre del 2024 e il gennaio del 2025, avrebbe compiuto 12 furti nell'istituto comprensivo Europa Unita, che sorge nel Rione Salicelle, zona periferica di Afragola, portando via materiale di consumo, perfino i pastelli utilizzati dai bambini delle elementari. Il materiale rubato, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato poi rivenduto dal 40enne per acquistare sostanze stupefacenti. Pertanto, al termine dell'attività investigativa, l'uomo è stato denunciato per furto alla competente Autorità Giudiziaria.

Il prefetto di Napoli: "Scuole nel mirino dei ladri"

Nell'istituto Europa Unita di Afragola si è tenuto, proprio questa mattina, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari proprio in vista dei numerosi furti perpetrati all'interno delle scuole del territorio. Il prefetto ha parlato dell'attenzione che i ladri hanno nei confronti degli istituti scolastici, ma anche del lavoro di contrasto messo in campo grazie alla sinergia tra le forze dell'ordine.