Rossella morta dopo il pranzo di sushi a Napoli, ristorante chiuso per carenze igieniche Chiuso per carenze igieniche il ristorante giapponese dove aveva pranzato Rossella Di Fuorti, la 40enne deceduta dopo aver mangiato sushi a Napoli.

É stata disposta la chiusura per il ristorante giapponese in cui aveva pranzato Rossella Di Fuorti, la 40enne napoletana deceduta in casa sua circa un'ora dopo; il provvedimento, che non è legato al decesso, è scattato in seguito all'ispezione dei carabinieri del Nas: all'interno del locale sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie non immediatamente sanabili. Sulla vicenda, anticipata ieri da Fanpage.it, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo.

Morta a Napoli dopo aver mangiato sushi, aperta inchiesta

Il 9 febbraio la donna si era recata nel ristorante, che si trova nella periferia occidentale della città, per festeggiare il suo compleanno con la famiglia con un pranzo a base di sushi. Poco dopo, una volta nella sua abitazione di Soccavo, aveva cominciato a stare male e a vomitare. Erano stati allertati i sanitari del 118, ma per la 40enne non c'è stato nulla da fare: è morta in pochissimo tempo per arresto cardiocircolatorio. La famiglia ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per sporgere denuncia. Alla Polizia di Stato, e successivamente ai carabinieri del Nas che si sono occupati delle ispezioni, i parenti hanno detto che Rossella Di Fuorti non aveva mai sofferto di particolari allergie e hanno indicato il ristorante dove aveva pranzato poco prima.

Chiuso ristorante giapponese dopo ispezione del Nas

É partita così l'ispezione nel ristorante, svolta dai militari specialisti del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, su delega della Procura. Al momento, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non sarebbero emersi elementi concreti che potrebbero mettere in relazione il pranzo con il decesso, e la 40enne sarebbe l'unica del gruppo a stare male. I carabinieri hanno prelevato numerosi campioni, che dovranno essere analizzati, e attuato il "blocco alimentare", che consiste sostanzialmente nel blocco delle pietanze che erano nel ristorante al momento dell'intervento. Nel corso del controllo, svolto insieme all'Asl, sono però emerse delle criticità sul piano igienico sanitario che hanno portato alla chiusura del ristorante.