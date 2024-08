video suggerito

Rosario Bruno muore a 41 anni: era stato investito due settimane fa a Giugliano Il 41enne era stato investito da un'auto lo scorso 19 luglio a Giugliano, nel Napoletano: è morto in ospedale due settimane dopo l'incidente. Lutto a Melito, dove viveva ed era molto conosciuto.

A cura di Valerio Papadia

È morto dopo due settimane in ospedale Rosario Bruno, l'uomo di 41 anni investito a Giugliano, nella provincia di Napoli, lo scorso 19 luglio. Quel giorno, il 41enne si trovava in via Magellano quando venne travolto da un'auto in corsa: nonostante i soccorsi immediati, le condizioni di Rosario Bruno apparvero subito molto gravi; ricoverato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il 41enne è purtroppo deceduto nelle scorse ore, dopo due settimane in cui tante persone avevano pregato affinché si riprendesse.

Lutto a Melito per la morte di Rosario Bruno

Il 41enne era originario di Melito, popolosa città dell'hinterland Nord di Napoli, nella quale era molto conosciuto, in quanto presidente dell'associazione "Santo Stefano", che si occupava dell'organizzazione dei festeggiamenti per il Santo Patrono della città. Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando la notizia della morte di Rosario Bruno si è diffusa: "La Pro loco di Melito partecipa al dolore della famiglia di Rosario Bruno. Da oggi siamo tutti più poveri, abbiamo perso un grande figlio della nostra comunità" scrive la Pro Loco di Melito.

E ancora: "Tutto il Movimento 5 Stelle di Melito è sconvolto per la prematura scomparsa di Rosario Bruno. Ci uniamo al dolore della famiglia. R.I.P. Ciao Rosario, sarai per sempre nei nostri pensieri".