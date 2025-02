video suggerito

Rompe il marciapiedi pubblico per realizzare la sua autorimessa abusiva: uomo denunciato in via Marina a Napoli L’autorimessa abusiva, che era in fase di realizzazione, è stata sequestrata dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli, mentre il titolare è stato denunciato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava realizzando la sua autorimessa abusiva e, per farlo, non aveva esitato a rompere il marciapiedi pubblico: per questo, in una traversa di via Marina, nella zona portuale di Napoli, un uomo è stato denunciato dagli agenti della Polizia Municipale partenopea, mentre l'attività abusiva è stata posta sotto sequestro.

I controlli scattati dopo la segnalazione dei cittadini

Gli agenti della Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale di Napoli sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini della zona, scoprendo che erano in corso lavori edili, completamente abusivi, per la realizzazione di un'autorimessa. Gli agenti hanno constatato che il proprietario aveva realizzato, all'interno del locale, un soppalco abusivo privo di autorizzazione sismica; inoltre, al fine di realizzare una rampa di accesso, stava facendo rimuovere il pavimento e i cordoli del marciapiedi pubblico, i paletti parapedonali e un segnale stradale. Pertanto, il titolare è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per violazione della normativa edilizia, sismica e per il danneggiamento del marciapiedi pubblico.