Roccaraso, nel weekend si teme un nuovo assalto di turisti. Il deputato Borrelli domenica andrà a vigilare

A cura di Valerio Papadia

Non sembrano essere bastati divieti e limitazioni messi in campo dai sindaci dell'Alto Sangro e dal prefetto de L'Aquila, come il numero chiuso per i bus e le targhe alterne, per porre un freno all'overtourism a Roccaraso e dintorni: la cittadina e gli impianti sciistici, lo scorso weekend, sono stati presi d'assalto e, soltanto da Napoli e dalla Campania, sono arrivati 250 autobus. Per il prossimo fine settimana, ormai alle porte, la zona potrebbe essere presa nuovamente d'assalto: non si fermano, infatti, i pacchetti proposti sui social da TikToker e non che, anche con 30 euro a persona, offrono la possibilità di raggiungere Roccaraso domenica mattina, con ritorno la sera stessa.

Non solo. Ci sono poi anche gli influencer, come la nota e molto seguita Rita De Crescenzo, che non sponsorizza gite e scampagnate ma che, con la sola presenza a Roccaraso, visto il suo nutrito pubblico, è capace di spostare molte persone. La controversa influencer partenopea ha infatti già annunciato, attraverso i suoi profili social, l'intenzione di recarsi domenica a Roccaraso e continuare a raccontare la città, a cui è affezionata, così come lo sono tantissimi napoletani; una storia d'amore, quella tra i partenopei e la città abruzzese, nata addirittura alla fine dell'Ottocento.

E così, domenica prossima, a vigilare su quello che si prospetta come il secondo assalto, a distanza di una sola settimana, a Roccaraso e agli impianti sciistici dell'Alto Sangro, ci sarà Francesco Emilio Borrelli: il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra ha annunciato che, domenica 2 febbraio, sarà a Roccaraso per controllare la situazione. Già nei giorni scorsi, infatti, Borrelli aveva chiesto al sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato più controlli.

Il sindaco di Napoli Manfredi: "I napoletani rispettino le regole a Roccaraso"

Proprio in vista del weekend ormai alle porte e del probabile esodo da Napoli a Roccaraso, il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi ha voluto rivolgere un appello ai suoi concittadini: "Dobbiamo garantire l'accesso a tutti, tutti hanno il diritto di andare in vacanza, ma tutti hanno il dovere di rispettare le regole. Invito tutti i napoletani che vanno Roccaraso a rispettare le regole così come vogliamo che chi venga a Napoli le rispetti".