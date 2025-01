video suggerito

Roberto De Simone ricoverato in ospedale: problemi respiratori per il musicologo napoletano Il musicologo napoletano Roberto De Simone è ricoverato in ospedale per problemi respiratori, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il musicologo napoletano Roberto De Simone è ricoverato in ospedale in seguito a problemi respiratori: il maestro, che già lunedì sera era stato portato al pronto soccorso per i postumi di una influenza, è stato trasferito in corsia nelle scorse ore. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno preferito ricoverarlo vista la sua veneranda età (91 anni). Roberto De Simone è uno dei nomi più noti nel panorama musicale italiano: napoletano classe 1932, dopo aver iniziato fin da piccolo a suonare il pianoforte, si innamora della musica dopo aver assistito alla Turandot di Puccini al Teatro San Carlo di Napoli nel 1944, e da allora inizia il suo straordinario percorso che lo ha portato ad essere un musicologo di livello internazionale.

Nel 1967 inizia la sua avventura con Giovanni Mauriello, Eugenio Bennato e Carlo d'Angiò nella Nuova Compagnia di Canto Popolare, della quale diventa l'elaboratore dei materiali musicali. Ma la sua carriera lo porta anche ad insegnare prima Storia del Teatro presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli negli Anni Settanta, poi dal 1981 al 1987 diventa Direttore Artistico del Teatro San Carlo, là dove era nata la sua passione per la musica nel 1944 assistendo alla Turandot. Nel 1995 arriva anche a rivestire la carica di direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella.