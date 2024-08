video suggerito

Robert De Niro arriva a Ischia con lo yacht: pranzo sull'isola con la moglie Tiffany Chen L'attore statunitense, una icona del cinema, si è concesso una giornata a Ischia: dopo essere arrivato a Cartaromana a bordo di uno yacht, ha pranzato da "Giardino Eden" insieme alla moglie e alla famiglia.

A cura di Valerio Papadia

L'amore per l'Italia non l'ha mai nascosto, men che meno quello per Napoli, che qualche tempo fa definì come "la sua New York italo-americana": Robert De Niro, tra gli attori più rappresentativi della sua generazione, vera e propria icona del cinema hollywoodiano, si è concesso ancora una vacanza a queste latitudini. Precisamente, quest'anno De Niro ha scelto un'isola del Golfo di Napoli, vale a dire Ischia, per trascorrere qualche ora di relax: l'attore italo-americano è arrivato nella Baia di Cartaromana questa mattina, domenica 4 agosto, a bordo di uno yacht e, grazie a un tender, si è diretto poi verso "Giardino Eden", noto beach club e ristorante dell'isola, con affaccio invidiabile sul Castello Aragonese.

Subito riconosciuto dai proprietari, dunque, De Niro si è concesso un pranzo nella struttura insieme alla moglie Tiffany Chen e insieme alla figlia Gia Virginia, la settima, nata soltanto nell'aprile del 2023. Prima di andare via, inoltre, l'attore statunitense ha firmato il guest book del locale.

Un gradito ritorno, quello di De Niro in Campania. Proprio la scorsa estate, Bob (come viene chiamato a Hollywood) si era concesso un giro da turista per le strade di Napoli: prima aveva fatto tappa nella nota pasticceria Poppella per assaggiare il suo "fiocco di neve"; poi si era concesso un pranzo nello storico ristorante "Mimì alla Ferrovia" nel corso del quale aveva assaggiato piatti tipici della cucina partenopea, come il "puparuolo ‘mbuttunato" (il peperone ripieno).