Ritrovata Lisa Cairns, turista scozzese scomparsa a Napoli: portata in ospedale per controlli Si è conclusa positivamente la vicenda riguardante la scomparsa di Lisa Cairns, la turista scozzese di 44 anni scomparsa a Napoli lo scorso 27 giugno.

A cura di Valerio Papadia

Si conclude positivamente, dopo tre giorni di apprensione, la vicenda riguardante la scomparsa di Lisa Cairns, turista scozzese di 44 anni di cui si erano perse le tracce sul Lungomare di Napoli lo scorso 27 giugno: la donna è stata ritrovata questa notte, come Fanpage.it ha appreso dai famigliari. Le circostanze del ritrovamento non sono ancora chiare, ma sarebbe stata una donna a notare Lisa, in stato di alterazione, all'esterno della sua abitazione: la 44enne – affetta da schizofrenia e disturbo bipolare – è stata portata in ospedale per essere sottoposta a tutti i controlli del caso; Lisa è apparsa molto provata e lievemente disidratata, ma nel complesso le sue condizioni di salute sarebbero buone.

Proprio ieri, attraverso Fanpage.it, il patrigno e la madre di Lisa Cairns avevano diffuso un appello, dal momento che erano molto preoccupati per le sorti della 44enne che, a causa delle sue patologie, deve assumere quotidianamente alcuni farmaci. Come raccontato dalla famiglia, nella prima mattinata di martedì 27 giugno Lisa era uscita in fretta e furia dal b&b in cui alloggiava, nella zona di Mergellina, e da allora non si avevano più sue notizie. Fortunatamente, questa notte è arrivato il felice epilogo; soltanto nelle prossime ore, però, si delineeranno i contorni della scomparsa e del ritrovamento della turista scozzese.