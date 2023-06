Turista scomparsa a Napoli, la madre denuncia alla polizia: “Aiutatemi a trovare Lisa” Una turista è sparita a Napoli da 24 ore: la ragazza, classe 1978, “soffre di schizofrenia, ha bisogno di medicine”, spiega la madre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una turista è sparita da 24 ore da Napoli, dal quartiere di Mergellina dove alloggiava: a denunciare la vicenda la madre sui social. La denuncia di scomparsa è stata presentata al Commissariato San Ferdinando Chiaia, come riportato a Fanpage.it da fonti investigative. "Questa è mia figlia Lisa con i capelli corti, pantaloni verdi e top blu, è scomparsa dalle 8 del mattino a Napoli", ha scritto la madre, "Se qualcuno l'ha vista oggi in giro per Napoli, avvisasse i poliziotti che la stiamo cercando".

La donna ha spiegato che la ragazza, classe 1978, è sparita alle 8 di mattina di ieri, martedì 27 giugno, dopo essere uscita dal loro alloggia in piazza Eritrea, nel quartiere di Mergellina. "Non ha nulla con sé", spiega ancora la madre, che aggiunge: "soffre anche di schizofrenia, quindi potrebbe non ritrovare la strada da sola". La madre ha anche spiegato che, dopo aver controllato nei paraggi, il sospetto è che possa aver preso la metropolitana. "Si ammalerà senza medicine", ha aggiunto ancora la donna, invitando chiunque l'abbia vista a contattare subito la polizia. La madre ha anche spiegando che, dovendo lasciare l'appartamento a breve, stanno cercando un altro alloggio in cui restare mentre si prosegue la ricerca della ragazza. In molti si sono offerti di aiutarla, ma la scarsa dimestichezza con la lingua italiana rendono più difficili le ricerche. Gli agenti di polizia intanto stanno continuando a cercare la giovane, di cui non si hanno più notizie ormai da oltre 24 ore. Come spiegato da fonti investigative a Fanpage.it, la denuncia di scomparsa è arrivata già nella serata di ieri, ma al momento non ci sono novità né avvistamenti.