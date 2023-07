Rita De Crescenzo denunciata all’imbarco della crociera: false dichiarazioni a pubblico ufficiale

La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo è stata denunciata mentre stava per imbarcarsi su una crociera insieme al figlio; è accusata di avere fornito false dichiarazioni a pubblico ufficiale: secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, avrebbe presentato una denuncia di smarrimento della carta di identità del ragazzo, per richiederne una nuova, mentre invece il documento si trova invece custodito nella comunità dove il ragazzo dovrebbe trovarsi.

Il controllo risale ad alcuni giorni fa, sono intervenuti la polizia di Frontiera, la polizia marittima e gli agenti del commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato; la vicenda è stata anticipata dal quotidiano Cronache di Napoli. All'imbarco ci sarebbe stato anche il marito della tiktoker, che di recente, come aveva raccontato Fanpage.it, era stato denunciato per gli ormeggi abusivi sul lungomare di Napoli.

La situazione del figlio è già al centro di una procedura al Tribunale per i Minorenni, i servizi sociali avevano imposto una comunità ma il giovane ci erano andato soltanto per una manciata di giorni un anno fa; la patria potestà sul ragazzo era stata tolta a Rita De Crescenzo e sospesa al marito. La notizia è stata rilanciata dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato:

Ormai neanche ci meravigliamo più delle malefatte di questa persona che però rappresenta un pericolo per la società e la legalità ad anche per i suoi stessi figli che vengono educati secondo modelli e valori del tutto sballati. Quale futuro potrà allora essere riservato loro? I servizi sociali ed i giudici dovranno ora essere molto severi per questa e per tante altre situazioni simili.