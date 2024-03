Rissa tra ragazzini al Luna Park, due 16enni accoltellati finiscono al pronto soccorso La lite tra ragazzini al Luna Park di via Salicelle a Qualiano. Le indagini dei carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Rissa tra ragazzini al Luna Park di Qualiano, spuntano i coltelli. Due 16enni accoltellati con ferite a braccia, glutei e schiena. Scene da film dell'orrore ieri sera nel parco giochi itinerante di via Salicelle a Qualiano, comune dell'area nord dell'hinterland napoletano. I due feriti, subito soccorsi dall'ambulanza del 118, sono stati trasportati all'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale compagnia, che si sono recati al Pronto Soccorso per ascoltare le due vittime.

La lite tra ragazzini al Luna Park di Qualiano

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, pare che l’aggressione sia avvenuta nei pressi del luna park ambulante di via Salicelle a Qualiano, attorno alle ore 22,30 di ieri, domenica 17 marzo 2024. I due, in compagnia di altri amici, avrebbero litigato con un altro gruppo di coetanei per uno sguardo di troppo, da lì l’accoltellamento. Le vittime – trasferite in ospedale dal 118 – sono 2 ragazzi di 16 anni: il primo presentava una ferita da arma da taglio al braccio mentre l’altro aveva 2 ferite per accoltellamento al gluteo e alla schiena. I minorenni sono stati dimessi ed entrambi giudicati guaribili in 10 giorni.

Le indagini dei carabinieri

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano e della stazione di Qualiano volte a ricostruire l’intera vicenda. Non è escluso che possano essere sentiti altri testimoni e che i militari dell'Arma possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare i responsabili del ferimento.