Rissa tra gruppi di ragazzi nel carcere minorile di Nisida, due agenti feriti Una quindicina di ragazzi si sono fronteggiati nell’imp napoletano; la lite è stata sedata dalla Polizia Penitenziaria e non ha destato particolari preoccupazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Due agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti, non in modo grave, per sedare una rissa scoppiata tra giovani nel carcere minorile di Nisida, a Napoli. A quanto si apprende, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi, uno composto da tre ragazzi napoletani e l'altro da 11 coetanei marocchini, tutti detenuti nella stessa struttura. La situazione è tornata sotto controllo poco dopo, con l'intervento della Penitenziaria.