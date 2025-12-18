Rissa tra due ragazzine fuori allo stadio di Aversa: il video delle botte finisce sul web

A denunciare l’accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato anche il video della rissa, che ha fatto il giro del web.

Una violenza inaudita, tra due ragazze molto giovani, quella andata in scena ad Aversa, nella provincia di Caserta e documentata in un video, che ha fatto il giro del web. Le immagini, girate all'esterno dello stadio Bisceglia, mostrano le due ragazzine mentre, a terra, si colpiscono con schiaffi e pugni e si tirano i capelli; la violenza avviene davanti a tanti passanti, che passano indifferenti davanti alle due giovani, mentre qualcun altro riprende la scena. Soltanto alla fine del video qualcuno interviene per dividere le due contendenti.

A raccontare la vicenda è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui social anche il video della violenta rissa. "Quanto accaduto fuori dallo stadio di Aversa è gravissimo e rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare. È inaccettabile che ragazze così giovani arrivino alle mani per motivi futili, utilizzando un linguaggio violento e degradante" ha dichiarato il deputato.

"Così giovani e già così violente: siamo di fronte a un fallimento educativo e sociale. Serve un intervento immediato: più controlli nelle aree di aggregazione, soprattutto in occasione di eventi sportivi, ma anche un lavoro profondo nelle scuole e nei territori per contrastare la cultura dell’odio e della prevaricazione” ha detto ancora Borrelli, che conclude: “Se non si interviene ora, il rischio è che questi episodi diventino la normalità, con conseguenze sempre più gravi".