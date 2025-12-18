Rissa tra due ragazzine fuori allo stadio di Aversa: il video delle botte finisce sul web
Una violenza inaudita, tra due ragazze molto giovani, quella andata in scena ad Aversa, nella provincia di Caserta e documentata in un video, che ha fatto il giro del web. Le immagini, girate all'esterno dello stadio Bisceglia, mostrano le due ragazzine mentre, a terra, si colpiscono con schiaffi e pugni e si tirano i capelli; la violenza avviene davanti a tanti passanti, che passano indifferenti davanti alle due giovani, mentre qualcun altro riprende la scena. Soltanto alla fine del video qualcuno interviene per dividere le due contendenti.
A raccontare la vicenda è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui social anche il video della violenta rissa. "Quanto accaduto fuori dallo stadio di Aversa è gravissimo e rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare. È inaccettabile che ragazze così giovani arrivino alle mani per motivi futili, utilizzando un linguaggio violento e degradante" ha dichiarato il deputato.
"Così giovani e già così violente: siamo di fronte a un fallimento educativo e sociale. Serve un intervento immediato: più controlli nelle aree di aggregazione, soprattutto in occasione di eventi sportivi, ma anche un lavoro profondo nelle scuole e nei territori per contrastare la cultura dell’odio e della prevaricazione” ha detto ancora Borrelli, che conclude: “Se non si interviene ora, il rischio è che questi episodi diventino la normalità, con conseguenze sempre più gravi".