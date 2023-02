Rissa tra donne a colpi di forbici ai Quartieri Spagnoli, ferita anche una bimba di 8 anni Lite violenta tra una 33enne e una 35enne, entrambe della zona dei Quartieri Spagnoli. Ferita anche la nipote della 35enne. Trasportate al Pellegrini. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rissa tra due 30enni a colpi di forbici ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Le due donne, una di 33 l'altra di 35 anni, si sarebbero ferite a vicenda, per motivi che non sono ancora chiari. Nella lite sarebbe rimasta ferita anche una bambina di 8 anni, nipote della 35enne, che è stata colpita alla mano. Tutte e tre sono state trasportate all'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca per le cure mediche del caso. Il personale sanitario del Pronto Soccorso ha prestato subito i primi soccorsi. La piccola è stata refertata con 8 giorni di prognosi per la guarigione, la 33enne con 20 giorni e la 35enne con 15 giorni.

Lite a colpi di forbici a Napoli, indagano i carabinieri

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia Centro che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto e cercare di capire le motivazioni che possano aver innescato la violenta rissa tra le due donne. Secondo le prime ricostruzioni, effettuate sulla scorta delle prime indagini condotte dai militari dell'Arma, entrambe le donne 30enni sarebbero dei Quartieri Spagnoli.

Ferita anche la bimba di 8 anni

Le due donne si sarebbero ferite reciprocamente, forse con delle forbici. I motivi al momento sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia centro. Durante la lite, si sarebbe ferita alla mano anche la nipote della 35enne, una bambina di 8 anni. Quest'ultima, come detto, ha riportato lesioni giudicate guaribili dal personale sanitario del Pellegrini in 8 giorni. Le tre donne sono poi state accolte al Pronto Soccorso del Pellegrini, perché ferite. Continuano indagini per chiarire dinamica e motivazioni.