Rissa tra clienti, locale chiuso per 30 giorni a Coroglio La rissa si riferisce allo scorso 10 luglio: il Questore di Napoli ha deciso di chiudere il locale interessato per 30 giorni; già nel 2021, l’esercizio aveva subito un provvedimento analogo.

A cura di Valerio Papadia

Una rissa tra clienti è costata cara a un locale di Coroglio, tra Bagnoli e Posillipo, zona occidentale di Napoli, che è stato chiuso per 30 giorni: il provvedimento è stato adottato dal Questore di Napoli Alessandro Giuliano su proposta dei carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli, che ha disposto la sospensione delle attività di intrattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia nonché di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il provvedimento della Questura di Napoli è arrivato in seguito, come detto, a una rissa scoppiata all'interno del locale, sito in via Coroglio, tra alcuni clienti, lo scorso 10 luglio. Nella fattispecie, nell'occasione, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, intervenuti sul posto, appurarono che alcuni avventori avevano avuto una lite all'interno del locale, proseguita all'esterno e sfociata poi in una vera e propria rissa, al termine della quale due persone avevano riportato lesioni su varie parte del corpo.

Il locale è già stato chiuso nel 2021 per una rissa

Un episodio analogo, all'interno del locale, si era però già verificato. Nel settembre del 2021, il Questore di Napoli aveva già disposto la chiusura dell'esercizio commerciale per 10 giorni, dal momento che alcuni giovani avventori si erano fronteggiati all'interno colpendosi con sedie e bottiglie di vetro, procurandosi diverse lesioni.