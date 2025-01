video suggerito

Rissa intorno al tavolo da biliardo, in sette si picchiano con le stecche: denunciati È accaduto a Tufino, nella provincia di Napoli: sette giovani, tra i 17 e i 25 anni, sono stati denunciati dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una scena da film d'altri tempi, quasi da western, quella andata in scena in un saloon americano, bensì in un bar della provincia di Napoli, nella fattispecie a Tufino: qui, due gruppi di giovani, hanno dato vita a una violenta rissa, scoppiata davanti a un tavolo da biliardo, al termine della quale sette giovani sono stati denunciati dai carabinieri.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, un gruppo di giovani si stava sfidando a biliardo: chi perde, paga da bere ai vincitori. I giovani discutono animatamente, mentre cercando di tirare le palle in buca. Nello stesso bar, pochi metri più in là, un altro gruppo di giovani si sta invece cimentando in una partita di calcio balilla: saranno proprio loro a dare vita alla rissa; i giovani, infatti, senza un motivo apparente, cominciano a prendere in giro quelli che stanno giocando a biliardo. Dalle parole si passa presto ai fatti, volano schiaffi, pugni e, nella colluttazione, vengono utilizzate anche le stecche del biliardo.

Nella rissa molti dei giovani restano feriti e vengono medicati in ospedale. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale e ai racconti dei presenti, però, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Nola sono riusciti a identificare i partecipanti: si tratta di sette giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 25 anni, che sono stati denunciati per rissa alla competente Autorità Giudiziaria.