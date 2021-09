Rissa in strada a Pianura, ragazzo minaccia poliziotto con una pistola A Pianura, quartiere di Napoli, un giovane è stato denunciato per minaccia aggravata per aver puntato un’arma su diverse persone, tra cui un agente fuori servizio. Quando l’uomo ha detto di essere un poliziotto, il ragazzo ha provato a fuggire ma è stato bloccato. La pistola è stata sequestrata; si tratta di una replica priva del tappo rosso.

È piombato nel bel mezzo di una rissa in corso, in sella al suo scooter, ha tirato fuori una pistola e l'ha puntata su tutti i presenti. Quando uno di loro si è qualificato come un poliziotto, è scoppiato il caos: il ragazzo, un 18enne napoletano con precedenti di polizia, ha tentato di scappare ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. È successo nella tarda serata di ieri a Pianura, quartiere della periferia ovest di Napoli.

Il poliziotto, in servizio nel commissariato locale, aveva notato due persone che si stavano azzuffando in via Paolo Castaldi e Luigi Sequino ed era intervenuto nel tentativo di fare da paciere. A quel punto, però, è arrivato il diciottenne. Non è chiaro con quale intento, il ragazzo ha estratto la pistola mirando ai tre uomini.

L'agente si è quindi identificato e gli ha chiesto di buttare l'arma. Il giovane ha provato a scappare, ma è stato raggiunto e immobilizzato dopo pochi metri. In quei momenti sono arrivate anche le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato di Pianura, intervenute in seguita alla richiesta di supporto inviata dal poliziotto alla centrale operativa. L'arma è stata sequestrata; si tratta di una replica di una Glock a cui era stato tolto il tappo rosso; oltre a quella, il ragazzo aveva addosso tre colpi a salve. Il diciottenne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per minaccia aggravata.

L'intervento della polizia e il trambusto conseguente aveva causato allarme tra i cittadini di Pianura, che già ieri sera si chiedevano sui social network cosa fosse successo. Dopo mesi estivi passati tra spari e stese, la gente del posto pensava già all'ennesimo episodio di camorra.