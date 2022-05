Rissa in discoteca a Sorrento: due ragazzi accoltellati, uno è grave. Quattro arrestati Rissa in una discoteca di Sorrento, accoltellati due ragazzi. I carabinieri hanno arrestato quattro persone e denunciato uno dei feriti.

A cura di Nico Falco

Due ragazzi feriti a coltellate, di cui uno ricoverato in gravi condizioni, quattro giovani arrestati. Si chiude con questo bilancio una notte di follia in una discoteca di via Santa Maria della Pietà, a Sorrento, in provincia di Napoli, dove è scoppiata una feroce rissa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. I militari della compagnia di Sorrento sono intervenuti in seguito al ferimento di uno dei due ragazzi, il più grave: si tratta di un 29enne di Pimonte, è stato accoltellato più volte al torace e alle braccia ed attualmente si trova in ospedale in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Nel corso delle indagini per risalire all'aggressore e ricostruire la dinamica, subito avviate, i militari hanno individuato quattro giovani accusati di avere partecipato alla rissa. Sono tutti finiti in manette. Si tratta di Catello Cesarano, 38 anni, e Carmine Marra, 41 anni, entrambi di Castellammare di Stabia e già noti alle forze dell'ordine, e di due incensurati di Pimonte di 29 e 28 anni. Ritenuto responsabile della stessa rissa, ma denunciato a piede libero, anche un quinto ragazzo, un incensurato di 24 anni di Pimonte, anche lui rimasto ferito: raggiunto da diverse coltellate, è stato giudicato guaribile in 20 giorni.

L'arma utilizzata per ferire il 29enne è stata rinvenuta, sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti. Resta da identificare la persona che ha sferrato materialmente i fendenti verso i due ragazzi feriti e che sarebbe riuscita a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine; si tratterebbe di un altro giovane, i militari hanno acquisito i nastri di alcune videocamere di sorveglianza della zona e hanno ascoltato gli altri clienti del locale.