Rissa durante il calcetto, due persone accoltellate a Pianura Due persone ferite a Pianura durante una partita di calcetto finita in rissa: i due, accoltellati, sono finiti in ospedale a Fuorigrotta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due persone sono finite in ospedale dopo essere state accoltellate durante una partita di calcetto a Pianura, nella zone nord-occidentale di Napoli. La vicenda è avvenuta questa notte: indagano i carabinieri di Fuorigrotta, che stanno vagliando la ricostruzione fornita dai due feriti. Secondo quanto ricostruito finora, i due stavano giocando una partita di calcetto organizzata in un campo sportivo in via Comunale Masseria Grande, nel quartiere di Pianura. Qui, una banale discussione sarebbe degenerata in rissa e sarebbe spuntato un coltello tra le mani di un altro giocatore, che li avrebbe colpiti più volte. I due sono stati portati in ospedale a Fuorigrotta per le cure del caso: hanno riportato ferite multiple da taglio e quindici giorni di prognosi. Si tratta di un 39enne e un 37enne già noti alle forze dell'ordine. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.