Rissa davanti al bar con taser e tirapugni a Bellizzi: 3 arresti, coinvolto minorenne Tre uomini, di cui un minorenne, sono stati arrestati per rissa a Bellizzi (Salerno); controllati, sono stati trovati in possesso di un taser e di un tirapugni.

A cura di Nico Falco

Tre persone sono state arrestate in flagranza dai carabinieri a Bellizzi, in provincia di Salerno, per una rissa scoppiata davanti a un bar della zona; nell'episodio risulta coinvolto anche un 17enne, accompagnato in un centro di prima accoglienza e la cui posizione è al vaglio del Tribunale dei Minorenni.

É successo nella notte del 7 agosto, alcuni dei testimoni hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. A finire in manette Matteo Scapati, 43 anni, ed Emanuele Mensa, 22 anni. All'arrivo dei militari i due si sono scagliati anche contro di loro ed hanno colpito l'automobile di servizio; le accuse sono di rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Finalmente bloccati e sottoposti ai controlli e alla perquisizione, il 43enne è stato trovato in possesso di un taser, mentre il 22enne aveva con sé un tirapugni. La rissa, su cui sono in corso ulteriori accertamenti, sarebbe scattata tra i tre per futili motivi mentre i tre si trovavano nelle immediate vicinanze dell'attività commerciale e avrebbe coinvolto da una parte Mensa e il minorenne e dall'altra Scapati.