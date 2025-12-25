Rissa alla Vigilia di Natale a Eboli, polizia interviene e trova una pistola in un cestino

La pistola rinvenuta dalla Polizia Locale ad Eboli (Salerno)

Forse era nascosta lì da tempo, più probabilmente se n'è disfatto velocemente qualcuno durante la fuga all'arrivo della Polizia Locale: sono in corso indagini sulla pistola, perfettamente funzionante e con matricola abrasa, che è stata rinvenuta nella sera della Vigilia di Natale ad Eboli, durante un intervento per una rissa nel centro del comune del Salernitano. L'arma è stata sequestrata e verrà sottoposta agli accertamenti per verificare l'eventuale utilizzo in fatti di sangue.

La rissa in centro ad Eboli

L'intervento della Polizia Locale nella serata di ieri, 24 dicembre, su segnalazione di una rissa in corso: in via Matteo Ripa era scoppiato un furioso litigio che aveva coinvolto alcuni giovani, probabilmente causato da banali discussioni velocemente degenerate. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il fuggi fuggi generale. La pistola è stata ritrovata poco dopo, durante i controlli sul posto: era stata lasciata all'interno di un cestino dei rifiuti, con tutta probabilità lanciata lì dentro da qualcuno che se ne è disfatto in vista di un eventuale controllo delle forze dell'ordine. Il numero di serie dell'arma è stato cancellato, circostanza che rende difficile identificarne immediatamente la provenienza. Per le indagini si vaglia anche la possibilità di identificare i giovani coinvolti nella rissa tramite le registrazioni delle immagini di videosorveglianza.

Borrelli: "Violenza giovanile fuori controllo"

Il ritrovamento della pistola, commenta il deputato Francesco Emilio Borrelli, "è un fatto gravissimo e inaccettabile, soprattutto nel cuore delle festività natalizie, quando famiglie e cittadini dovrebbero poter vivere momenti di serenità". Episodi come questo, continua il parlamentare, "sono l'ennesimo segnale di una deriva violenta e criminale che vede sempre più protagonisti giovani e minorenni, pronti a trasformare situazioni di socialità in momenti in cui scatenare una violenza cieca e insensata"; da qui la necessità di individuare i giovani della rissa ma anche di "rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e dei presidi di sicurezza nei luoghi di aggregazione, soprattutto nei momenti festivi".