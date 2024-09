Rissa al Belvedere di San Martino, ragazzini si affrontano con calci e pugni A denunciare quanto accaduto nella notte è stato il PD, mentre il deputato di AVS Borrelli ha pubblicato sui social il video della violenta rissa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il Belvedere di San Martino a Napoli, punto più alto del quartiere collinare del Vomero diventa, soprattutto nel fine settimana, luogo di ritrovo di tanti giovani e giovanissimi. Luogo tra i più frequentati della movida partenopea si trasforma, spesso, purtroppo anche in teatro di risse tra ragazzini, come quella andata in scena proprio nella notte: alcuni giovanissimi si sono fronteggiati con calci e pugni davanti a centinaia di loro coetanei, mentre qualcuno ha immortalato la scena con il cellulare.

A denunciare quanto accaduto nella notte della movida partenopea è stato Gennaro Acampora, capogruppo del PD a Napoli, che in una nota scrive: "Ieri sera una violenta rissa è esplosa nella zona del belvedere di San Martino, nel cuore del Vomero, a pochi passi dalla Certosa e da Castel Sant'Elmo. Ad avvisarmi nella notte tanti genitori di decine di ragazzi terrorizzati, in uno scenario da far west".

"Chiederemo con ancora più forza – prosegue Acampora – l'accelerazione del progetto di ZTL, nel frattempo come gruppo PD annunciamo una richiesta scritta al Prefetto affinché apra un focus sul tema. E' impossibile non vedere una presenza forte delle forze dell'ordine, sapendo che in alcuni punti della città confluiscono la maggioranza dei ragazzi come a San Martino o nella vicina piazza Vanvitelli. Serve uno sforzo maggiore".

Sulla violenta rissa di questa notte a San Martino è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato il video di quanto accaduto e ha commentato: "Stanotte mega rissa a San Martino tra ragazzini. Questo autunno sta iniziando nel peggiore dei modi".