Rissa a fine partita e invasione di campo dei tifosi: tre feriti in ospedale a Lauro (Avellino) Invasione di campo e rissa tra giocatori e tifosi la partita tra Lauro e Pontelandolfo. Tre i feriti, dieci persone già identificate dalle persone dell’ordine.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'invasione di campo dei tifosi ed una furibonda rissa: tre i feriti a Lauro, in provincia di Avellino, al termine di una partita di calcio a cinque tra i padroni di casa della Polisportiva Giovani Lauro e gli ospiti sanniti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pontelandolfo. Il bilancio è di tre feriti, tutti tra giocatori e dirigenti degli ospiti, che sul campo si sono imposti per 6-5 al termine di una gara che era stata corretta. Dieci le persone già identificate dalle forze dell'ordine: per loro, oltre ad un probabile Daspo per gli eventi sportivi, il rischio di una denuncia per rissa aggravata.

Subito virali le immagini della rissa, con il match che era trasmesso in diretta sui social network. Il Pontelandolfo, pur spiegando che "i fatti accaduti di sicuro non comprometteranno l'amicizia che ci lega ad alcuni esponenti del Lauro, i quali, chiaramente, nei video incriminati, si estraniano dai fatti mostrandosi fin da subito lontani dalle violenze", ha parlato di uno "scempio", diffondendo anche le immagini della rissa a fine partita. Anche la società di casa di Lauro ha condannato l'episodio: "Chiediamo scusa all'ASD Pontelandolfo e alla comunità che rappresenta, per la brutta pagina che è stata scritta oggi e siamo a totale disposizione della società ospite e delle autorità competenti per chiarire l'accaduto", si legge in una nota della società.

Il sindaco di Lauro: "Siamo tutti colpevoli"

Durissimo il commento di Rossano Sergio Boglione, sindaco di Lauro: "Ognuno di noi ora dovrebbe sentirsi colpevole e responsabile per quanto accaduto". Il primo cittadino lauretano ha affidato il suo pensiero ad una lunga nota inviata attraverso i canali del Comune di Lauro da lui presieduto:

