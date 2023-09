Rissa a colpi di coltello al concerto del neomelodico Mimmo Dany a Montoro: due feriti, uno è grave Il cantante neomelodico napoletano, ieri sera, stava tenendo un concerto in occasione della festa patronale di Montoro, nell’Avellinese: nel corso della rissa sono spuntati i coltelli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sangue durante la festa dei Santi Patroni di Montoro, nella provincia di Avellino: durante il concerto di Mimmo Dany, cantante neomelodico napoletano, tra il pubblico è scoppiata una rissa, che si è conclusa a coltellate. Due i giovani che sono rimasti feriti, di cui uno in maniera grave.

Dany si stava esibendo sul palco allestito in piazza, nella frazione San Felice, quando tra la folla è improvvisamente scoppiata una violenta rissa: alcune persone si sono affrontate verbalmente e, in un primo momento, sembrava che l'alterco si fosse concluso. Poi, però, tra i contendenti sono spuntati i coltelli: come detto, due persone, entrambi 20enni, sono rimaste ferite. Uno di loro, raggiunto da tre coltellate all'addome, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno: le sue condizioni sarebbero gravi. L'altro 20enne, ricoverato all'ospedale di Mercato San Severino, ha invece riportato ferite più lievi.

Sul luogo della rissa sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull'accaduto: i militari dell'Arma sono a lavoro per individuare tutti i partecipanti alla colluttazione, ma soprattutto per identificare colui – o coloro – che hanno ferito a coltellate i due 20enni.