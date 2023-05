Rischio infiltrazioni criminali a Monteforte Irpino e Quindici: nominate commissioni di accesso Il Prefetto di Avellino, su delega del Ministero dell’Interno, ha istituito due commissioni di accesso per i comuni di Monteforte Irpino e Quindici.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono state nominate due Commissioni di accesso nei confronti dei Comuni di Monteforte Irpino e di Quindici, entrambi in provincia di Avellino: la decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno, che ha delegato così il Prefetto di Avellino alla nomina effettiva delle Commissioni. Si tratta di due commissioni ispettive, che avranno l'incarico di verificare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione o di collegamenti della criminalità organizzata nei contesti delle amministrazioni comunali di Monteforte Irpino e Quindici. L'accesso da parte delle Commissioni durerà tre mesi, fa sapere la Prefettura di Avellino, ma prorogabili per una sola volta altri tre mesi in caso di necessità.

Le lenti d'ingrandimento degli ispettori del Ministero, dunque, valuteranno e decideranno in base a quanto raccoglieranno nei prossimi tre mesi nei due comuni irpini, per poi relazionare al Prefetto di Avellino e dunque al Ministero dell'Interno, che potrà decidere se prorogare le indagini interne oppure procedere per l'archiviazione o, nel caso di eventuali riscontri positivi, allo scioglimento dei comuni e al loro commissariamento verso nuove elezioni.

