Rischiano di affondare con la barca nei pressi della Gaiola: salvati dalla Guardia Costiera Rischiano di affondare con la barca nei pressi della Gaiola a Marechiaro: salvati dalla Guardia Costiera, i quattro sono stati portati in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Hanno rischiato di andare a fondo con la barca poco distante dalla Baia della Gaiola, ma per fortuna le forze dell'ordine sono riusciti a salvarli. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di oggi a Napoli: i quattro, dopo essere stati recuperati, sono stati riportati a riva per le cure del caso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 30 giugno: la barca, una pilotina di quelle che spesso solcano le acque del Golfo di Napoli, si trovava nei pressi della Baia della Gaiola a Marechiaro e della Baia di Trentaremi vicino a Nisida, quando all'altezza di una piccola insenatura non distante dalla zona inibita al passaggio delle imbarcazioni, è andata in avaria. Il guasto ha fatto rapidamente precipitare la situazione, con la pilotina che ha iniziato ad affondare.

Fortunatamente in quel momento sono passate le forze dell'ordine, impegnate in un pattugliamento congiunto della zona come Guardia Costiera e Polizia Metropolitana ormai fanno abitualmente. Le motovedette, individuata la pilotina che stava affondando, sono subito intervenute e, con un gommone, hanno recuperato i quattro diportisti che si trovavano sulla barca, portandoli in salvo. Scortati dalla Guardia Costiera fino al Porto, i quattro sono stati accompagnati in ospedale per i controlli del caso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. I controlli, disposti dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, e affidati alla Capitaneria di porto di Napoli, al Roan della Guardia di finanza, e alla Polizia Metropolitana di Napoli, continueranno anche nei prossimi giorni, in piena stagione turistica.