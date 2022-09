Trasporto pubblico a Napoli

Rischia di essere investita da auto senza freni impazzita, donna salvata da autista di bus a Napoli L’episodio in via Imbriani alle 11. Il dipendente Anm è riuscito a bloccare l’auto che stava per travolgere una donna di 60 anni. Sansone (Usb): “Gesto eroico”

A cura di Pierluigi Frattasi

L’autista Anm, Carlo Cecchetti

Una donna lascia l'auto in sosta per gettare l'immondizia, ma dimentica di inserire il freno a mano. Quando se ne accorge è troppo tardi, la vettura sta scivolando lungo la strada e rischia di centrarla in pieno. La donna prova a fuggire disperata, ma cade a terra. Per fortuna, un autista del bus dell'Anm che passa di lì in quel momento, vede tutta la scena. Blocca il pullman e si precipita in strada per fermare l'auto col suo corpo e ci riesce, salvando la vita alla donna. È accaduto a Napoli questa mattina. A raccontare l'episodio è Marco Sansone, sindacalista dell'Usb, che ha voluto ringraziare pubblicamente l'autista del bus Anm, Carlo Cicchetti, per l'eroico gesto.

Il racconto: "Si è precipitato in strada per salvarla"

L'episodio, secondo quanto riporta Sansone, è accaduto questa mattina, in via Matteo Renato Imbriani, attorno alle ore 11,00. L'autista era in servizio sulla linea bus C16, la circolare che collega il quartiere Arenella a Mergellina.

"Carlo Cicchetti, autista da oltre 25 anni per l'ANM, mentre era in servizio sulla linea C16, dopo aver effettuato la prima fermata in salita di Via Imbriani, ha notato che una donna di circa 60 anni fermava la sua auto, una Fiat 600 celeste, poco più avanti di lui per gettare un sacchetto di rifiuti differenziati nell'apposito contenitore. La donna, distratta, non tirava il freno a mano.

"La donna è caduta, rischiava di essere travolta"

Essendo un tratto di marcia con senso unico in salita, l'auto scivolava pericolosamente all'indietro. A quel punto, accortasi del pericolo, rincorreva l'auto nel tentativo, dimostratosi invano, di frenarne la marcia. Carlo, avendo assistito a tutta la scena, ha subito inserito il freno a mano dell'autobus, ha aperto la porta anteriore e si è precipitato in strada per tentare lui stesso di fermare l'auto, ormai fuori controllo, per evitare che questa ferisse qualcuno.

"L'autista Anm ferito al polso"

L'autista del bus Anm ha cercato di fermare coraggiosamente l'auto col proprio corpo: