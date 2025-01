video suggerito

Ripresi i ricoveri programmati all’Ospedale del Mare: ripristinata la fornitura idrica L’Ospedale del Mare di Ponticelli ha ripreso le attività di elezione, che erano state sospese ieri a seguito di lavori sulla condotta idrica. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emergenza rientrata all'Ospedale del Mare: da questa mattina sono state ripristinate le normali condizioni di servizio ed è assicurato anche il regime di elezione, ovvero gli interventi e i ricoveri programmati; lo fa sapere l'Asl Napoli 1, che sottolinea che ciò è stato possibile grazie al "gran lavoro di questa notte da parte di ABC", che ha permesso il ripristino della fornitura idrica.

La struttura ospedaliera di Ponticelli, afferente all'Asl Napoli 1, aveva sospeso i ricoveri programmati (ma continuato ad assicurare quelli in urgenza) nella giornata di ieri, 23 gennaio, a seguito di lavori dell'ABC. L'azienda idrica dell'acquedotto di Napoli aveva comunicato in precedenza che, "per consentire un intervento urgente, imprevisto e imprevedibile, su una condotta principale di adduzione alla rete idrica cittadina" c'era la possibilità che si sarebbero potute "determinare deficienze di pressione e portata e fenomeni di torbidità nei quartieri Barra e Ponticelli".

Di conseguenza il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, aveva deciso di sospendere le attività di elezione già programmate per il pomeriggio di ieri e per la giornata di oggi, senza intaccare l'attività per l'area di emergenza-urgenza e ambulatoriale.

Nel pomeriggio, però, la mancanza di pressione nell'impianto ha "provocato un disservizio totale", ha spiegato l'Asl, ed è stato quindi interessato il Prefetto; sono state quindi inviate autobotti di 14mila litri della Protezione Civile che hanno permesso, alle 19, di ottenere pressione sufficiente. Nel corso della notte, come fa sapere l'Asl Napoli 1 oggi, i lavori di ABC sono stati ultimati ed è stato quindi possibile anticipare la ripresa degli interventi di elezione, che erano previsti a partire dalle 14 e sono invece stati ripristinati dalla mattina.