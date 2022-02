Rione Traiano, bucano le ruote all’ambulanza mentre gli infermieri soccorrono il paziente La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate: “Per fortuna il paziente non doveva essere trasportato in ospedale, altrimenti sarebbe stata una tragedia”

A cura di Pierluigi Frattasi

Bucano le ruote all'ambulanza del 118, mentre il personale sanitario è impegnato a soccorrere un paziente nella sua abitazione. È accaduto stanotte, attorno alle ore 2, alla ambulanza 118 del Loreto Crispi, alla quale ignoti hanno tagliato gli pneumatici. A denunciarlo l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sulla sua pagina Facebook. “È successo stanotte – racconta l'associazione – intorno alle 2.00 alla postazione 118 del Loreto Crispi, mentre era impegnata in un intervento di soccorso a Rione Traiano a Napoli. L’amara scoperta al rientro dell’equipaggio nel mezzo di soccorso”.

Continuano, purtroppo, gli episodi di vandalismo e di aggressione nei confronti del personale sanitario e dei mezzi del 118 di Napoli. Attacchi continui ai danni del servizio pubblico, impegnato ogni giorno a salvare vite umane. Una missione che però non sembra scoraggiare i teppisti e i vandali che hanno danneggiato l'ambulanza ieri notte a Rione Traiano, quartiere nell'area nord occidentale di Napoli, tra Soccavo e Fuorigrotta. “Fortunatamente – commenta l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – il paziente è stato trattato a domicilio e non necessitava di trasporto in ospedale, altrimenti questa disavventura si sarebbe tramutata in tragedia.

L'ultima aggressione è avvenuta il 20 gennaio scorso, come documentato da Nessuno Tochi Ippocrate, un infermiere dell'ospedale Vecchio Pellegrini, alla Pignasecca, è stato picchiato da un paziente in attesa al Pronto Soccorso, riportando ferite che sono state giudicate guaribili in 21 giorni. L'uomo si era spazientito per l'attesa dopo il Triage e, invece di aspettare il suo turno come tutti gli altri, ha prima minacciato l'infermiere e poi l'ha aggredito.