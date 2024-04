video suggerito

Rione Sanità, la Municipalità chiude la piazza coi paletti: il parcheggiatore abusivo minaccia il presidente Minacciato il Presidente della III Municipalità Fabio Greco: “Non farti più vedere alla Sanità”. Solidarietà dal consiglio comunale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune chiude la piazza del Rione Sanità con i paletti. Il parcheggiatore abusivo minaccia di ritorsioni il presidente della Municipalità. "Non farti più vedere nella piazza, altrimenti…": questo il succo del messaggio intimidatorio indirizzato a Fabio Greco, che guida il parlamentino della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena. Greco ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine e oggi, gli è arrivata la solidarietà del consiglio comunale e dell'amministrazione Manfredi: "Non lo lasceremo solo", il messaggio che arriva dall'assemblea cittadina.

L'attività amministrativa condotta in questi anni da Greco ha prodotto finora importanti risultati. Ci sono in cantiere tanti progetti per valorizzare la zona ancora di più. Il Rione Sanità in pochi anni si è trasformato in un centro di attrazione per i turisti. Piazza Sanità era ostaggio della sosta selvaggia. La Municipalità l'ha liberata da questo fenomeno grazie all’installazione di dissuasori a scomparsa per impedire l’accesso. Ma la cosa, evidentemente, non è andata giù ad un parcheggiatore abusivo che stazionava in quella piazza. L'uomo avrebbe minacciato, anche tramite messaggi sul telefonino, l'esponente istituzionale, avvertendolo di non farsi più vedere in piazza.

La solidarietà del consiglio comunale

In consiglio comunale è arrivata la piena solidarietà a Fabio Greco. Il consigliere Salvatore Flocco (M5S), che è anche consigliere metropolitano, ha dichiarato:

Come città di Napoli abbiamo ridato dignità al Rione Sanità, che adesso vive un momento di splendore. Come amministrazione realizzato rifacimento di piazza Sanità mettendo i paletti. Ieri, Fabio Greco è stato minacciato da una persona anche con messaggio su Whatsapp di non mettere più piede alla Sanità. Noi non possiamo arretrare nemmeno di un centimetro sulla legalità e siamo vicini a Fabio Greco. Chiediamo al sindaco Manfredi e all'assessore Antonio De Iesu di intervenire e alla Polizia Municipale di intensificare l'attenzione. Non possiamo lasciare un presidente di Municipalità, che ha denunciato, in una situazione complicata.

Dello stesso tenore anche l'intervento del consigliere Fulvio Fucito (Manfredi sindaco) il quale ha espresso solidarietà e vicinanza al presidente della Municipalità 3 per le minacce ricevute.