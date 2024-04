video suggerito

Rione Sanità, al Parco San Gennaro i lavori non partono: serve un archeologo. I comitati: "Riapritelo" I lavori di riqualificazione del Parco San Gennaro non sono ancora partiti. Greco: "Si sta nominando l'archeologo, presto via al cantiere"

A cura di Pierluigi Frattasi

È ancora fermo il cantiere per riqualificare il Parco San Gennaro al centro storico di Napoli. Un polmone verde di 6.500 metri quadrati che sorge nel cuore del Rione Sanità. Il Comune di Napoli ha stanziato 600mila euro per rimetterlo a nuovo. I fondi per la riqualificazione arrivano dal piano siglato nel 2018 con Città Metropolitana. Ma i lavori sono ancora fermi al palo. I cittadini adesso chiedono di accelerare.

I comitati: "Riapritelo subito"

"Il parco è chiuso da anni – scrive il comitato Parco San Gennaro – Ci sono stati atti di vandalismo. Il Comune e la Municipalità avevano promesso che avrebbe riaperto a breve. I fondi ci sono, ma è tutto bloccato. I lavori non partono". La Municipalità, però, contattata da Fanpage.it, rassicura: "Questione di giorni e il cantiere aprirà".

Il nuovo parco sarà dotato di aree a verde e giostrine e un campo di calcio per i bimbi. Costruito in un ex vigneto, il parco è stato chiuso per cedimenti e vandalizzazioni. I lavori interesseranno il recupero di alberi, verde, infrastrutture, viali, impianti di irrigazione, aree giochi e sgambamento cani, più illuminazione, bagni e videosorveglianza.

Il presidente della Municipalità: "A breve l'avvio del cantiere"

Il Presidente della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, Fabio Greco, spiega a Fanpage.it i motivi dei ritardi:

"La Soprintendenza ha richiesto la supervisione di un archeologo che questa settimana è stato nominato. Questa situazione ha determinato un po’ di ritardo. Tra pochissimi giorni si aprirà il cantiere".

I cittadini dovranno pazientare ancora un po' quindi, prima di poter fruire di nuovo del parco pubblico.