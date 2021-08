Rione Alto, rompe vetro del bus per sfuggire ai controllori: ferito dalle schegge altro passeggero

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Rompe il vetro della porta del bus mentre tenta di sfuggire ai controllori, ma si ferisce la mano. Le schegge poi colpiscono anche uno dei controllori e un altro passeggero. L'episodio, denunciato dal sindacato Usb, è accaduto questa mattina attorno alle 11,20, nei pressi di Cappella Cangiani al Rione Alto, nel quartiere Vomero, sulla linea bus 144 dell'Anm. "Si tratta – afferma Marco Sansone (Usb) – dell'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore ed un mezzo dell'ANM".

"Viaggiatore cerca di sfuggire ai controllori"

"Un passeggero della linea 144 – racconta Sansone – dopo aver visto i verificatori di titolo di viaggio salire sulla vettura alla fermata, si affrettava a scendere dalla porta posteriore, evidentemente sprovvisto di biglietto. Una volta richiuse le porte, il fuggitivo inveiva pesantemente contro i verificatori di titolo di viaggio con epiteti e pugni sul vetro della porta posteriore, provocando la frantumazione di quest'ultimo. L'aggressore, fermato dalle forze dell'ordine, si feriva la mano con la quale rompeva il vetro, e le schegge impazzite colpivano un passeggero ed un verificatore, ferendoli leggermente a loro volta".

I sindacati: "Basta aggressioni"

"Siamo stanchi – conclude Marco Sansone, del Coordinamento Regionale USB LAVORO PRIVATO – di dover assistere ad aggressioni di questo tipo ai danni di personale front line e di mezzi aziendali. Quanto accaduto oggi, non è soltanto dovuto alla follia di qualcuno – continua Sansone – ma anche alla carenza di investimenti sulla sicurezza del personale, costantemente sotto organico, condizione inadeguata rispetto alle reali esigenze di servizio. A tal fine – conclude Sansone – chiederemo al Consorzio Unico Campania l'utilizzo del personale ex GIRASERVICE, oggi in cassa integrazione, al fine di garantire e potenziare la sicurezza dei passeggeri e degli operatori del trasporto pubblico locale".