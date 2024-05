video suggerito

Rimuovono un'auto in sosta, ma era un furto: arriva la polizia in strada a Sant'Antimo Alcuni passanti hanno notato una "rimozione" forzata strana e hanno avvertito la polizia locale, che scopre si trattasse di un furto d'auto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'automobile recuperata dalla Polizia

Stavano trainando un'automobile che era in sosta, ma il modo in cui la stavano portando via ha fatto scattare un campanello d'allarme tra i passanti che, insospettiti, hanno chiamato la polizia locale. E da lì, la scoperta: in realtà, stavano rubando l'automobile. Un furto sventato dagli agenti a Sant'Antimo, nell'hinterland di Napoli, che hanno poi provveduto a contattare il proprietario dell'automobile per riconsegnargliela, mentre è caccia ai ladri.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio: i passanti avevano notato una Lancia Ypsilon in sosta che veniva trainata in maniera "strana" da alcune persone nelle strade di Sant'Antimo. E a quel punto hanno avvisato gli agenti della polizia locale, che poco dopo sono arrivati sul posto: recuperata la vettura, hanno subito scoperto che fosse stata da poco rubata e che risultava già una denuncia appena presentata. E così hanno fatto due più due: i responsabili erano proprio, con ogni probabilità, quelli che la stavano portando via e che si erano subito resi irreperibili quando hanno capito che gli agenti stessero arrivando sul posto. Contattato il legittimo proprietario per la restituzione dell'automobile, gli agenti stanno ora cercando un aiuto nelle indagini dalle telecamere di sicurezza in zona. Non è escluso che il furto fosse finalizzato ad un "cavallo di ritorno" che si sarebbe consumato a breve. Ma nessuna ipotesi è pienamente esclusa dagli inquirenti, che stanno cercando di dare un nome e un volto ai responsabili del tentato furto.

