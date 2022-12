Rimosse 87 auto in divieto di sosta durante Napoli-Lille, i tifosi protestano con i vigili Ben 87 vetture sono state rimosse perché in divieto di sosta nei pressi dello Stadio San Paolo-Diego Maradona durante Napoli-Lille. E i tifosi protestano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ben 87 automobili in divieto di sosta sono state rimosse da piazzale Tecchio e strade limitrofe durante la partita Napoli-Lille, l'amichevole giocatasi ieri sera, mercoledì 21 dicembre, tra gli Azzurri di mister Spalletti e i francesi dell'ex partenopeo Ounas. E i tifosi protestano: "Volevamo solo vedere una partita, e si sono portati via l'automobile con il carro attrezzi". Un fenomeno, quelle delle auto parcheggiate in divieto di sosta durante le gare del Napoli, che avviene di continuo. E anche ieri sera, sebbene si trattasse di un'amichevole invernale, il "rituale" si è ripetuto. Nella vasta operazione che ha portato alla rimozione di ben 87 veicoli in divieto di sosta, sono state anche comminate 112 violazioni del Codice della Strada ed altrettante multe da parte della Polizia Locale. E non solo.

Gli agenti del Commissariato San Paolo, infatti, già durante i consueti servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio "Diego Armando Maradona" avevano sanzionato tredici persone tra i 17 e i 50 anni, trovati in possesso di sostanze stupefacenti e per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Inoltre, all'esterno dello stadio, oltre alle 112 multe e gli 87 veicoli fatti rimuovere perché in divieto di sosta, gli agenti hanno anche scoperto quattro persone intente a "lavorare" come parcheggiatori abusivi: sono stati tutti multati e denunciati dalle forze dell'ordine. Attività di questo tipo si preannunciano anche per le prossime partite casalinghe del Napoli, quando Fuorigrotta si riempie di automobili di tifosi e di parcheggiatori abusivi attratti dal "facile" guadagno estorsivo.