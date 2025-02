video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gli operatori sul posto

La scorsa notte sono state rimosse 60 tonnellate di rifiuti abbandonati all'interno della Galleria Laziale di Napoli, che collega Fuorigrotta a piazza Sannazaro, a Mergellina. L'intervento di operatori e tecnici di ASIA Napoli assieme agli agenti della Polizia Municipale e quella Ambientale, oltre agli addetti della cooperativa Ambiente Solidale, è durato 6 ore ed ha utilizzato anche bobcat e automezzi per rimuovere tutti i rifiuti.

Centinaia di buste, indumenti e materiali di diverso tipo, per un'altezza di tre metri e per un totale di circa 60 tonnellate, che ostruiva completamente l'accesso al sistema fognario e diversi locali della galleria. La segnalazione era arrivata proprio da Acqua Bene Comune (ABC) dopo un sopralluogo.

"Tra alcune settimane cominceremo dei complessi e importanti lavori fognari sul grande collettore di Via Posillipo e sul connesso collettore Donn’Anna, tratta completamente occlusa tra l'imbocco in via Posillipo e il nodo d'intersezione con la Galleria Laziale", ha spiegato il Direttore Generale di ABC, Sergio De Marco, "Adesso il sito è libero e possiamo iniziare le ispezioni. Il pozzo di accesso che abbiamo reso finalmente accessibile potrà quindi essere un nodo nevralgico per la logistica di cantiere".

I cumuli di rifiuti all'interno della Galleria Laziale

"L'accumulo", spiega il Direttore Servizi Generali di ASIA, Carlo Lupoli, "ostruiva l’accesso ispettivo al sistema fognario proprio in un nodo cruciale in cui confluiscono i collettori principali. La Squadra Rimozione Cumuli di ASIA ha ancora una volta mostrato professionalità e dedizione superando una sfida tutt’altro che semplice e portando via oltre 60 tonnellate di rifiuti. Un lavoro che si può portare avanti", chiosa Lupoli, "solo con una grande squadra che crede nella propria missione al servizio della città".

“L’intervento della scorsa notte è l’esempio di come un gioco di squadra tra le Aziende partecipate del Comune di Napoli porti benefici alla città e ai cittadini in termini di efficienza, efficacia e tempestività", ha invece commentato l’Amministratore Unico di ASIA, Domenico Ruggiero, "Con ABC condividiamo già un contratto di rete che rappresenta il primo tassello di collaborazione continuativa per lo sviluppo di attività e servizi armonici, unificati e semplificati a vantaggio dei cittadini".

Gli operatori di Asia in Galleria Laziale mentre rimuovono le tonnellate di rifiuti recuperate al suo interno