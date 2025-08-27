Rimandato lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni a Napoli per motivi di salute

Rimandato il progetto di Alessandro Bergonzoni dal titolo "I giorni delle multianime", previsto dal 12 al 14 settembre al Maschio Angioino a chiusura della rassegna ‘Estate a Napoli'. Lo ha fatto sapere Palazzo San Giacomo: la tre giorni è stata rimandato a causa di motivi di salute dell'artista. "L’Amministrazione comunale e l’artista confermano la volontà di riprogrammarlo il prima possibile", spiega il Comune in una nota.

Anche qualche giorno prima vi era stato un rinvio "stante il perdurare dei problemi di salute dell’artista Alessandro Bergonzoni e l’incertezza in merito ai tempi di recupero", che aveva portato , all’annullamento dello spettacolo "Arrivano i Dunque (Avanotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)", originariamente in programma a Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino, in Piazza del Comune. Stessa sorte solo pochi giorni fa per lo spettacolo che l'artista avrebbe dovuto tenere nel Tempio di Hera nel Parco Archeologico di Selinunte, nel trapanese, anch'esso annullato per problemi di salute dell'artista.

Alla fine anche il Comune di Napoli ha dovuto rimandare (ma non annullare) i tre giorni di eventi con Alessandro Bergonzoni previsti a settembre, annunciandolo con una nota stampa: