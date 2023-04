Rifiuti abbandonati per strada sul Lungomare di Napoli: sei persone multate Operazione della Polizia Municipale di Napoli, che ha multato sei persone per lo sversamento illecito di rifiuti speciali sulla strada pubblica nella zona del Lungomare.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Vasta operazione della Polizia Municipale di Napoli volta al contrasto del fenomeno dell'abbandono di rifiuti per strada, con particolare riferimento ai rifiuti speciali. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia sono intervenuti in via Palepoli, all'angolo con via Generale Giordano Orsini, sul Lungomare cittadino: qui, i poliziotti hanno riscontrato lo sversamento illecito di rifiuti speciali sulla pubblica via. I vigili urbani hanno così identificato i responsabili: si tratta di sei persone, che sono state multate; i rifiuti sono poi stati smaltiti correttamente grazie all'intervento del personale e dei mezzi di Asia.

I controlli della Municipale alla periferia Est di Napoli

L'operazione della Polizia Municipale di Napoli contro lo sversamento illecito dei rifiuti ha riguardato anche San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale della città. Qui, gli agenti della locale Unità Operativa, insieme al personale di Napoli Servizi e di Asia, hanno provveduto a sgomberare da rifiuti e da veicoli abbandonati il parco di Villa Theodosia, nel Rione Pazzigno.

Nella fattispecie, durante le operazioni, gli agenti della Municipale hanno rimosso un'automobile e due motoveicoli in palese stato di abbandono e con la matricola del telaio abrasa; una motocicletta, invece, è risultata oggetto di furto ed è stata restituita al legittimo proprietario. I mezzi di Asia saranno impegnati a San Giovanni anche nei prossimi giorni a causa dell'ingente quantitativo di rifiuti da sgomberare nell'area.