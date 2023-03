Rifiuti, a Napoli oltre 50 milioni di euro per il primo impianto di compostaggio: pronto nel 2026 Dopo uno stop dovuto alla burocrazia e all’inflazione, a Napoli si rimette in moto la macchina per costruire il primo impianto di compostaggio della città.

A cura di Valerio Papadia

Il progetto era rimasto in stand-by per un po', a causa dell'inflazione e dei tempi burocratici, ma ora sembra davvero tutto pronto per la costruzione del primo impianto di compostaggio a Napoli. Il Ministero dell'Ambiente ha infatti dato il via libera per lo spostamento nel progetto di 7 milioni di euro dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione già destinati alla Campania; il denaro si aggiunge ai 33,6 milioni di euro già assegnati per la costruzione dell'impianto e ai 10 milioni di euro che la Regione ha assicurato al Comune di Napoli per la realizzazione del progetto.

Il bando dovrebbe partire a Pasqua

Secondo quanto stabilito dal Ministero, devono trascorrere 10 giorni prima che la Regione Campania ufficializzi al Comune di Napoli i 10 milioni di euro aggiuntivi: il denaro sarà dunque nelle disponibilità dell'amministrazione comunale a partire dal prossimo 6 aprile, dunque il bando per la costruzione dell'impianto di compostaggio dovrebbe partire a Pasqua o nei giorni immediatamente successivi.

L'impianto smaltirà 35mila tonnellate di umido all'anno

Molto presto, dunque, Napoli avrà il suo primo impianto di compostaggio: sorgerà alla periferia orientale della città, in un'area di 72mila metri quadrati. Secondo le prime stime, l'impianto servirà a smaltire 35mila tonnellate di umido l'anno: il compostaggio si farà con recupero di biometano. Da una prima stima, il primo impianto di compostaggio di Napoli potrebbe essere pronto ed entrare in funzione nel 2026.