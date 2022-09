Rientra da una trasferta con due mazze da baseball: denunciato tifoso del Nola Un 35enne denunciato a Nola: aveva due mazze da baseball in auto al ritorno da una trasferta dove erano anche avvenuti scontri tra tifosi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fermato a bordo della propria vettura con a bordo due mazze da baseball: un uomo di 35 anni originario di Tufino, in provincia di Napoli, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Nola per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Stava tornando da una trasferta calcistica dove, poco prima, c'erano anche stati violenti scontri tra tifosi: da capire ora se l'uomo fosse direttamente implicato anche in questa vicenda.

L'incrocio tra le tifoserie di Nola e Savoia

Tutto è avvenuto sabato pomeriggio in via Seminario, non lontano dallo stadio di Nola: qui un uomo, appena rientrato da Volla, stava prelevando due mazze da baseball dal bagagliaio della propria automobile, quando è stato fermato dalla polizia, che stava rintracciando gli autori di diversi scontri avvenuti poco prima in via Matilde Serao a Cercola, dove si erano incrociati tifosi del Nola e quelli del Savoia di Torre Annunziata, entrambi impegnati poco lontano. Il Nola infatti ospitava il Portici sul campo neutro del "Paolo Borsellino" di Volla, mentre il Savoia a sua volta giocava al "Giuseppe Piccolo" di Cercola contro l'Ischia.

Gli scontri a Cercola

Le tifoserie di Nola e Savoia si sono così "affrontate" su via Matilde Serao, con la polizia subito intervenuta dopo le segnalazioni arrivate in centrale. Dopo che i tifosi si sono dispersi, i poliziotti di Nola hanno incrociati diversi tifosi che rientravano dalla trasferta di Volla, ed in particolare hanno notato un uomo che prendeva dal proprio bagagliaio ben due mazze da baseball. L'uomo, 35enne originario della vicina Tufino, è stato così fermato e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.