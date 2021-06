Rimossa la data del richiamo della vaccinazione anti-Covid19 dalla ricevuta della prima somministrazione scaricabile dal portale Sinfonia della Soresa all’Asl Napoli 1 Centro. Una informazione che interessa soprattutto chi ha ricevuto la somministrazione del vaccino Astrazeneca che prevede il richiamo entro tre mesi e molti contano su questa informazione per poter programmare le vacanze estive. L’Asl di Napoli ha annunciato che entro il 10 agosto conta di completare i richiami con le seconde dosi di Astrazeneca.

La richiesta dell'Asl di Napoli per evitare tensioni

La decisione di eliminare la data del richiamo dalla ricevuta riguarda soprattutto l’Asl Napoli 1 Centro, che ha ribadito infatti che l’unico modo per avere conferma della convocazione è il messaggio Sms inviato direttamente dall’Asl. Troppi, infatti, gli imprevisti avvenuti in questi mesi. Dai ritardi nelle consegne delle forniture di vaccino alla Campania, che ne hanno condizionato anche le date delle somministrazioni e in alcuni casi le revoche delle convocazioni anche di quelle fatte già tramite gli Sms perché mancavano le dosi. Ma si sono registrati anche disagi ai centri vaccinali, dove diverse persone si sono presentate nella data e all’orario indicati sulla ricevuta scaricata dal sito, ma sono state respinte perché non avevano ricevuto gli Sms. Ne sono nate tensioni con il personale. Per evitare queste situazioni, l’Asl Napoli 1 Centro ha chiesto di rimuovere questa informazione dalla ricevuta.

Ma il servizio di attestazione del vaccino è ancora attivo

Il servizio di consultazione degli attestati di avvenuta vaccinazione COVID-19 da parte dei cittadini vaccinati, ad ogni modo è ancora attivo ed accessibile ai vaccinati. Qui è possibile sapere quale vaccino e quale lotto sono stati somministrati e conoscere il responsabile della procedura. Per consultare il portale basta collegarsi all'apposito indirizzo, inserire il codice fiscale del vaccinato e numero di tessera sanitaria del vaccinato e quindi il codice di verifica inviato via SMS dal sistema al numero telefonico indicato in fase di adesione alla campagna vaccinale. A fronte del corretto inserimento di codice fiscale, numero di tessera sanitaria e codice di verifica SMS, il sistema rende disponibile l’attestato di vaccinazione, sia per la prima che per la seconda dose.